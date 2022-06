Руснаците откъснаха Северодонецк от Лисичанск, украинската съпротива продължава

Bridges across the Seversky Donets river connecting Severodonetsk with Lysychansk. pic.twitter.com/xyPcStgXo2

Руската армия още не може да прекъсне изцяло логистичните линии на украинската армия от Бахмут. Освен това, Тошкивка все още не е превзета и не е подсигурена стабилна точка за преминаване на река Сиверски Донец там, за да може да се мисли за обкръжаване на Лисичанск. Неуспешни руски офанзивни действия има в направленията Изюм и Славянск, но се очаква едновременна атака към Лисичанск и Сиверск, за да бъдат принудени украинските части да отстъпят от Славянск. Украинците са успели да свалят руски военен хеликоптер Ка-52 до Изюм. Хеликоптерът струва около 16 млн. долара.

