Руснаците с пробив при Суджа през подземна газопроводна тръба (СНИМКИ)

Тази сутрин, 8 март, около сто руски военни са успели да се промъкнат в района на град Суджа близо до позициите на украинските сили, като са използвали газопроводна тръба - те са минали по нея пеша под земята. Вероятно става въпрос за същите тръби (с диаметър 1,4 м), които Русия използваше за доставка на газ за Европа през Украйна - газът бе спрян от 1 януари тази година след решение на Украйна. Припомняме, че от август 2024 г. украинските сили държат под контрол района около град Суджа в Курска област след като осъществиха изненадващата си офанзива на руска територия.

Around 100 Russian troops infiltrated Ukrainian positions near Sudzha, Kursk region, using underground gas pipeline tunnels. These are likely the same pipes (Ø 1.4 m) that Russia used to supply gas to Europe via Ukraine until January 1.https://t.co/GRbMl2CRt8