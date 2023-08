Руснаците се побъркват заради нов украински военен трик

Коментарът се появи в канала "Двама майори" и касае хитра украинска военна тактика. Според разказа, украинците почнали да ползват детски играчки, за да карат руснаците да отстъпват. Как става това - с помощта на дронове въпросните играчки се хвърлят в околовръст около дадена руска позиция. Те всъщност издават звуци като стрелба - вероятно става въпрос за детски автоматчета и пистолетчета. Шумът обаче е автентичен и руснаците си мислят, че украинците ги обкръжават - съответно бягат.

Освен детски играчки, украинците ползват за тази цел и пиратки - по същия начин, отново с помощта на дронове.

Russians have a new fear unlocked: as Dva Mayora reports, Ukrainians started dropping contraptions that imitate the sound of gunfire on Russian positions during combat, making them think they're encircled 🤣 But even more so, Russians found children's toys that "echo and repeat"… pic.twitter.com/GKKGG7dZO8