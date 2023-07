ВИДЕА: Руски БТР и танк се премятат и пушат зрелищно

Има ли украински войници, които държат устойчива позиция (или позиции) близо до Антоновския мост при Херсон? Уверенията на руското военно министерство са, че няма - особено след като е била използвана и авиация за допълнителни удари. Немалко руски военни блогъри обаче говорят друго.

Руският страх, че украинската армия може да направи голям десант през река Днепър и да подложи на допълнителен натиск руските сили в Запорожка област, при това по фланга, е силен. А че украински групи на източния бряг на Днепър тормозят руснаците е явно - долните видеа го показват:

A Russian armored vehicle hits a remotely placed mine and crashed, the crew runs off. The vehicle was coming from Oleshky, driving towards the Antonivskyi bridge.



📍46.64025535120811, 32.722734208377126 pic.twitter.com/nolK2OsFrx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2023

A Russian tank is being hit by FPV drones and is immobilized. This happened on the bridge over the Konka river close to Oleshky.



It shows how Ukrainian forces can pin down Russian forces 3km from the bridgehead at the Antonivskyi bridge.



📍46.63564734287024, 32.722727396446096 pic.twitter.com/jtUo13jJVl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2023

А междувременно се появи видео, заснето от мобилизирани руски войници близо до Ровнопол (Ривнопол) - на границата между Донецка и Запорожка област, направлението през Велика Новоселка към Бердянск. В него те казват до болка познати неща - претърпели са големи загуби, нямат достатъчна артилерийска подкрепа в боевете, нямат вода, провизии и не им е плащано от януари насам:

