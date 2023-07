Руснаците закъсаха в Бахмут, готви се украински десант през Днепър (ВИДЕО)

В Бахмут количеството се изправи срещу качеството: Украински военен за разликата между руснаците и украинците

(КАРТА) Различни руски източници в Телеграм, които се титуловат като руски военни блогъри, съобщават за украински напредък. На първо място – при Клещеевка, на 6-7 километра южно от Бахмут, "положението е тежко", твърди един от руските телеграм канали. По украински данни, украинските военни са успели да превземат още една ключова височина при селото и вече боевете текат в самото село. Нещо повече – украински части вече атакуват северозападно от Клещеевка, тоест нещата отиват към пълното обркъжение на населеното място. Ако то падне, ще е много тежка ситуация за руската отбрана на Бахмут. В сутрешната си сводка украинският генщаб потвърждава, че украинската армия е заела позиции западно до Клещеевка.

The Galician platoon (part of the 2nd assault batallion of the 3rd separate assault brigade) showed footage of their work in the Bakhmut direction.



"Knocked out and destroyed. Entering the area controlled by the enemy, eliminating the enemy and anchoring the assault groups in… pic.twitter.com/UzqDtBAwZX