Русия бомбардира точно до Румъния, Букурещ и САЩ реагираха (ВИДЕО)

Любителски кадри, публикувани в социалните медии от румънец, показват експлозия точно от другата страна на Дунав. Най-вероятно става въпрос за атака с дронове, които удрят украинското пристанище Рени на реката.

Риск за цялото Черно море: Румънският президент осъди руската атака срещу пристанището Рени

Рени е украински пристанищен град, където Дунав образува естествена граница с Румъния и също така е близо до границата с Молдова. Регионът на делтата на река Дунав, който обхваща Румъния и Украйна, се използва като маршрут за износ на украинско зърно, пише БГНЕС.

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен обсъди атаката с румънския външен министър Луминита Одобеску, каза говорителят на Държавния департамент Матю Милър пред журналисти във Вашингтон. "Ние ще защитаваме всеки сантиметър от територията на НАТО. Секретарят даде ясно да се разбере това в разговора си с румънския външен министър днес", каза Милър.

"Остро осъждам неотдавнашните руски атаки срещу украинската цивилна инфраструктура на (река) Дунав, много близо до Румъния. Тази неотдавнашна ескалация създава сериозни рискове за сигурността в Черно море. Тя също така засяга по-нататъшния украински транзит на зърно, следователно глобалната продоволствена сигурност", написа румънският президент в Twitter. Миналата седмица Русия се оттегли от ключовата зърнена сделка, която позволяваше безопасен износ на украинско зърно през Черно море. Оттогава Киев обвинява Русия, че е насочена към доставките на зърно и инфраструктурата, които са жизненоважни за износа.

"Ще продължим да се консултираме с нашите партньори в региона за това как можем да намерим алтернативни начини да изнасяме зърното от Украйна", каза говорителят на Държавния департамент Милър, предупреждавайки, че "няма идеално решение", което да замени сделката.

След инвазията на Русия в Украйна през февруари 2022 г. голямо количество украинско зърно бе изнесено през румънското черноморско пристанище Констанца. Румънският премиер Марсел Чолаку също призова Русия да спре въздушните удари по украинската пристанищна инфраструктура. "Румъния ще продължи да подкрепя Украйна в намирането на практически решения за по-нататъшен износ на зърно за световните пазари", добави той в прессъобщение.

Атаките вдигнаха цените на пшеницата до най-високото си ниво от четири месеца, каза анализаторът на Agritel Артър Портие пред АФП.

И тази нощ е имало руски въздушни атаки в Украйна. Специално украинската столица Киев е била цел, като се казва, че всичко използвано от руснаците е свалено, но допълнителни подробности тепърва се чакат.

Русия обстрелва украинската пристанищна инфраструктура, защото иска да продаде зърното, откраднато във временно окупираните украински територии. Това изявление направи представителят на Главното разузнавателно управление на украинското министерството на отбраната Андрий Юсов.

В коментар за Military Media Center той нарече ракетните атаки срещу украински пристанища "откровен терор", който нашествениците извършват под измислен претекст за несъществуващи военни цели. Според Юсов, почти ежедневният обстрел на морските пристанища на Одеса и Одеска област има за цел "директно унищожаване на украинската пристанищна инфраструктура, украинските хранителни доставки, за да се усложни възобновяването на "зърнения коридор" в бъдеще.

Според Юсов, с тези действия издирваният от Международния наказателен съд в Хага руски диктатор Владимир Путин публично показва на африканските държави, че трябва да работят пряко с Русия, за да имат доставки на зърно, "включително откраднато украинско зърно от временно окупираните територии". Според него Русия също се опитва да всее паника сред украинските цивилни с тези атаки. Украинското разузнаване обаче смята, че в това отношение "постигнатите резултати за врага са нищожни".

