Оценка от САЩ за отвоюваната украинска земя, Путин май още го е страх от "Вагнер" (ВИДЕО)

За една седмица украинската армия е освободила над 16 квадратни километра територия, каза украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр в ефира на 24-часовия украински телевизионен маратон.

Блинкен обаче предупреди, че украинската армия е изправена пред много тежко изпитание, за да върне и оставащата окупирана от руснаците украинска територия. Държавният секретар на САЩ добави, че сега сме свидетели на първите дни на украинската контраофанзива и тя е "трудна". "Няма да свърши през следващите седмица или две. Може би ще са необходими няколко месеца“, добави Блинкен.

Развитието на военните действия на фронта в Украйна

(КАРТА) Вече има геолокализирани кадри, които показват, че украинските военни са влезли в северната част на Старомайорско (9 километра южно от Велика Новоселка), като руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) говори за украински напредък на север от селото, както и в северните покрайнини на Приютно (14 километра югозападно от Велика Новоселка). Всичко това е направлението към Бердянск, участъкът от фронта "Времевски".

В направлението към Мелитопол, от Орехов през Токмак има украински успех при Камянско (30 километра югозападно от Орехов). А говорителят на Таврийското направление на украинската армия майор Валери Шершен заяви, че украинските сили са осъществили 2 километра пробив в руски защитни линии към Мелитопол.

A Ukrainian column consisting of Leopard 2's and Bradley M2A2 coming under artillery fire while pushing through enemy territory. Exacte date of the footage is unknown. Likely to be Zaporizhzia direction. pic.twitter.com/BBaYfvKFVc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2023

(КАРТА) Както Семьон Пегов, така и други руски военни блогъри съобщават за ожесточени боеве в югозападните покрайни на Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут). Руското военно министерство обаче казва, че украинските атаки там били спрени засега. Отделно, украинците са на прага на Андреевка (10 километра южно от Бахмут) и вече има реална опасност южният фланг на руската отбрана на града съвсем да бъде изтикан. Пегов предупреждава и, че при Хромово 92 километра западно от Бахмут) украинците са настъпили и са изтикали руснаците до самата граница на Бахмут от запад.

I consider this tank gone pic.twitter.com/9GQLfXdRQD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2023

(КАРТА) Руснаците напредват към Новойехоровка и към Чернешчина, а говорителят на украинското командване „Изток“ полковник Серхий Черевати обясни, че руската армия опитва да напредне към река Оскил и да създаде буферна зона в защита на Луганска област. Руски източници твърдят, че руските военни са преминали река Жребец западно от Кармазиновка (12 километра югозападно от Сватово), в посока Новойехоровка (15 километра югозападно от Сватово), но това може да е нарочно преувеличение за отвличане на вниманието на украинското командване от усилието в Запорожието – засега сигурни визуални доказателства няма.

“Russian troops are trying to advance towards the Oskil river to create a buffer zone around Luhansk oblast. Heavy battles are fought but we are on the defensive,” Serhiy Cherevaty said, spokesman for the Eastern Group of forces. pic.twitter.com/TkuuQVYuPj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2023

Към Кремена обаче няма някакви големи новини – при Торско и Диброва (5 километра югозападно от Кремена) позициите се запазват.

Според зам.-министъра на украинските вътрешни работи Вадим Скибицки Русия се готви да нанася удари по украинската енергийна инфраструктура. Като причина за това твърдение той посочи данни за забелязани руски разузнавателни дронове, търсещи уязвимости именно в украински енергийни обекти:

Russia is preparing for attacks on energy facilities, Ukrainian intelligence says. Deputy head of the Ministry of Internal Affairs and Communications, Vadym Skibitskyi, said that the Russians are carrying out recon to identify the state of the energy system and identify objects. pic.twitter.com/DoWRcNpM2H — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2023

Страхува ли се Путин от ЧВК Вагнер и революция?

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) се обръща специално внимание на визитата на беларуския диктатор Александър Лукашенко в Русия: Путин и Лукашенко си говорят шеги: Обявиха "провал" на украинското контранастъпление (ВИДЕО). Американските специалисти отчитат, че издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин е направил няколко символични жеста пред Лукашенко, които подсказват притеснение от ЧВК Вагнер. На първо място – посещението на Кронщадската катедрала в Санкт Петербург, която е символ на неуспешния бунт на руски войници и моряци срещу болшевишката власт през 1921 година. Отделно, Путин взе в своята свита кмета на Санкт Петербург Александър Беглов, както и Ксения, по-малката дъщеря на руския военен министър Сергей Шойгу. И Беглов, и Шойгу са лични врагове на руския олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

За капак Путин направи снимки с хора при катедралата, като имаше и с деца – ISW чете това като опит да се поддържа добър публичен имидж. А на този фон вървят слухове, че арестуваният Игор Гиркин имал намерение да прави политическа партия, което ISW чете като сигнал – руските крайни националисти опитват да се намесят директно в политическия живот на Руската федерация с цел да попречат на всеки властимащ да поеме по-мек курс срещу Украйна и Запада: Гиркин с оправдание да го сложат под домашен арест, съдът взе друго решение (АУДИО и ВИДЕО)*