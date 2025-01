Русский мир: От деца с промити мозъци и автомати до инвалидизирани войници, пращани в бой (ВИДЕО)

Влиянието на отприщената от Владимир Путин война в Украйна безспорно е нещо, което ще се изучава за векове напред – включително в психологически аспект, но също и в това как променя обществените нагласи, а оттам и личностите, и начинът на живот. Особено опасен е ефектът върху децата – тепърва формиращи се личности, като не е случаен фактът, че точно заради систематично отвличане на деца и промиването на мозъците им Трибуналът в Хага издаде заповед Путин да бъде арестуван и изправен пред Международния наказателен съд.

Вече е пределно ясно, че войната в Украйна е следствие от визията на Путин за нов световен ред и мястото на Русия в него. Промяната буквално в това на какво учат руските деца след нахлуването на армията на Путин в Украйна е видима отдавна, примерите не са малко: Почти СССР: В Русия отделят 1300 часа за промиване на мозъци в училище (ГРАФИКА, СНИМКИ И ВИДЕО)

Долното видео показва военна тренировка тип бойно обучение в казарма на невръстни и със сигурност малолетни деца. Мото - "хохлите (обидно руско име за украинците) няма да умрат сами, ние трябва да го направим":

"Khokhols won't kill themselves - we have to do it!" In these scenes, Russian toddlers and teens are taught hatred and killing by "instructors." The Kremlin has already sent 18-19-year-old conscripts to die in places like Kursk. Hundreds were killed or surrendered. pic.twitter.com/oYi3bq7hBF

На този фон обаче, в социалните мрежи и масово в Телеграм излизат един след друг видеоклипове и то заснети от и показващи руски войници, сблъскали се с истинската война. Поредното – от 70-ти мотострелкови полк на руската армия.

"Помогнете – инвалиди биват изпращани на бойни мисии. Какво става?! 40 души тръгват утре – кой със счупена ръка, кой с огнестрелна рана, кой със счупени кости. Как ще си заредят оръжието" - това в общи линии е посланието:

The valiant Russian warriors from the 70th Regiment of Motorized Cripples are asking not to be sent on a combat mission because their "arms are broken" and their "nerves are torn."



"How is he supposed to reload his gun?" one of the occupiers asks reasonably. pic.twitter.com/71NaH3Iq25