Рюте: Ако Северна Корея изпрати войски в Украйна, това ще бъде сериозна ескалация

Ако Северна Корея изпрати войници в помощ на Русия в Украйна, това ще бъде "значителна ескалация", предупреди генералният секретар на НАТО Марк Рюте в социалната мрежа Х.

Той заяви още, че е говорил с южнокорейския президент Юн Сок Йол относно "близкото партньорство на Алианса със Сеул, индустриалното сътрудничество в областта на отбраната, както и взаимосвързаната сигурност на Евроатлантическия и Индо-Тихоокеанския регион".

