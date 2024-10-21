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Войната в Украйна:

Рюте: Ако Северна Корея изпрати войски в Украйна, това ще бъде сериозна ескалация

21 октомври 2024, 12:00 часа • 112 прочитания
Рюте: Ако Северна Корея изпрати войски в Украйна, това ще бъде сериозна ескалация

Ако Северна Корея изпрати войници в помощ на Русия в Украйна, това ще бъде "значителна ескалация", предупреди генералният секретар на НАТО Марк Рюте в социалната мрежа Х.

Той заяви още, че е говорил с южнокорейския президент Юн Сок Йол относно "близкото партньорство на Алианса със Сеул, индустриалното сътрудничество в областта на отбраната, както и взаимосвързаната сигурност на Евроатлантическия и Индо-Тихоокеанския регион".

Припомняме, че според южнокорейското разузнаване първите 1500 севернокорейски военни вече преминават обучение в Далечния изток на Русия, а общо вероятно Пхенян ще изпрати около 12 000 войници.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Северна Корея Марк Рюте война Украйна севернокорейски войници
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