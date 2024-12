С новите си "ракети дронове" Украйна порази завод, в който се прави най-скъпият руски военен самолет (ВИДЕО)

Авиационният завод за производство и ремонт на самолети "Бериев" А-50 в руския град Таганрог беше подложен на комбинирана атака, става ясно и от украински, и от руски източници.

По-рано тази сутрин, 11 декември, се чуха взривове в града, намиращ се в Ростовска област, като местни жители съобщиха, че е нанесен успешен удар по Таганрогския авиационен научно-технически комплекс на името на Г. М. Бериев (ТАНТК). Губернаторът Юрий Слюсар съобщи само за атака по "промишлено предприятие", без да споменава подробности. Свързваният с ФСБ руски Telegram канал ВЧК-ОГПУ твърдеше, че става въпрос за ракетна атака, това писа и контролираната от Кремъл агенция ТАСС.

Още: Ад от дронове за Русия: Горят терминал за петролопровода "Дружба" и авиационен завод (ВИДЕО)

Според някои руски новинарски източници нападението е било с далекобойни балистични ракети ATACMS, доставяни на Украйна от САЩ, и с новите украински ракетни дронове "Паляниця". Съвсем наскоро Щатите и Великобритания свалиха ветото над украинските въоръжени сили за нанасяне на удари със западни оръжия по военни обекти дълбоко на руска територия, което предизвика ответна реакция от Кремъл: Опорката на Путин се сгромолясва: Ударът с "Орешник" бил планиран много преди Киев да получи разрешение за ATACMS?

Санкционираният от ЕС прокремълски Telegram канал SHOT съобщи, че по предварителни данни тази нощ Таганрог е бил атакуван от безпилотни ракети „Паляниця". Те имат обсег на действие 750 км, скорост 900 км/ч и бойна глава с тегло 30-50 кг.

Преди това пък градът е бил атакуван от украински ракети - около 4:20 ч. местно време, добавя каналът. Местни жители разказаха пред SHOT, че в града са били чути поне 10 експлозии. Системата за противовъздушна отбрана е била активирана. Повредено е промишлено предприятие, а на паркинг са изгорели 14 автомобила - нещо, което и местният губернатор съобщи.

Припомняме, че създателят на известните руски Telegram канали Mash и SHOT Арам Габрелянов попадна под санкции на Европейския съюз в 14-ия пакет - от юни 2024 г.

Russian sources suggest the Beriev Aviation Scientific-Technical Complex in Taganrog may have been hit overnight. At least a dozen explosions were reported. pic.twitter.com/KdMkupbt5g