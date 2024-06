Русия призна официално за една от най-болезнените си загуби в Украйна: А-50 "Бериев"

Признанието дойде от съд в Москва – той издаде заповед за арест и "задържане под стража" на командира на 138-ма зенитно-ракетна бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) полковник Микола Дзяман. По данни на руското следствие полковникът дал заповед на подчинените си да унищожат самолета, който си летял във въздушното пространство на Руската федерация, нямал оръжия и нямало да бъде ползван за военни действия. Свалянето на "Бериев" е довело до смъртта на 10 души екипаж: Украйна свали руски разузнавателен самолет А-50 за половин милиард долара (ВИДЕА)

Особено умилителна е частта как самолетът не е ползван за военни действия – всъщност А-50 "Бериев" има радари с голям обхват, няколкостотин километра и се използва за координация както на противовъздушната отбрана, така и при ракетни обстрели от въздуха, с изтребители и бомбардировачи.

Друг умилителен момент е одобрението за арест на действащ украински полковник, който явно не живее и пребивава на руска територия.

Съдебното разпореждане разкри и поредния руски опит за лъжа - че конкретно този самолет е свален от приятелски огън т.е. от руска ПВО: Руснаците са самосвалили най-скъпия си военен самолет за втори път: Позната версия

A Russian A-50 plane was shot down by Ukraine in February, as confirmed by the Russian Federation's Investigative Committee. This incident resulted in the death of 10 crew members. The committee has taken a "precautionary measure" against Ukrainian colonel Mykola Dzyaman, who is… pic.twitter.com/n8wdcp7YUt