Украйна удари Русия с още по-голяма атака с дронове (ВИДЕО)

Според съобщение на руското военно министерство от рано тази сутрин, в Русия са свалени общо 47 дрона. 41 от тях са свалени над Ростовска област - останалите са били обезвредени в още 3 области. Става въпрос за Волгоградска област - 3 дрона, Курска област - 2 дрона, и Белгородска област - 1 дрон. ОЩЕ: Мащабни атаки с дронове в Украйна и в Русия

Основната цел на атаката е бил Таганрог - там има голямо руско военно летище. Свързваният с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ обаче твърди, че според предварителна информация атаката е срещу авиационния завод ТАНТК "Г. М. Бериев" (Таганрогски авиационен научно-технически комплекс) и е продължила над час и половина. Губернаторът на областта Василий Голубьов твърди, че е имало атака и към Морозовск, няколко дрона били свалени там.

"По предварителни данни няма загинали в резултат на масираната атака с дронове срещу Таганрог. Пострадал е пожарникар, участвал в ликвидирането на последствията на място. Пострадалият е настанен в болница, няма опасност за живота му", добавя губернаторът, с което признава, че не се е разминало без щети.

ОЩЕ: В руската Белгородска област има двама убити при атака с дрон

Видеокадри от атаката показват сериозния мащаб - на едно от видеата се вижда и голямо огнено кълбо:

Taganrog, Russia, special military operation zone. Some local plant under attack, unclear which, yet. Waves of drones reported. pic.twitter.com/Oq8Gk9VOR1