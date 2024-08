С тежък запой в България: Руски агент се издал на френските служби, че ще саботира Олимпийските игри

На 23 юли френската полиция арестува руснак, който е заподозрян, че е подготвял дестабилизиращи действия в периода, в който ще се проведат Олимпийските игри в Париж. Мъжът, роден през 1984 г., е изправен пред потенциално наказание до 30 години затвор.

По-късно той беше идентифициран като руския готвач Кирил Грязнов, който е участвал в кулинарни телевизионни предавания. Бил вербуван от руските разузнавателни служби, за да организира провокации по време на откриването на Олимпийските игри. Интересното е, че той разкрил плановете си в пиянски разговор от територията на България.

The former participant of the Russian reality show, 40-year-old Kirill Gryaznov, was arrested in Paris. He was allegedly going to disrupt the Olympics, - writes the Telegraph



He is accused of passing "intelligence to a foreign state with the aim of provoking military action in… pic.twitter.com/CtfgYrh8cf