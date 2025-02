САЩ и Русия започват преговори в Рияд за договаряне на край на войната в Украйна

Високопоставени американски и руски представители, включително външните министри на двете страни, ще разговарят днес за подобряване на двустранните отношения и за договаряне на край на войната в Украйна, предаде АП, цитирана от БТА. Това ще бъде най-значимата среща между САЩ и Русия след пълномащабното нахлуване на руските войски в съседната страна преди близо три години. Разговорите в Саудитска Арабия бележат поредната важна стъпка на администрацията на Доналд Тръмп за обръщане на политиката на САЩ за изолиране на Русия и имат за цел да проправят пътя за среща между президента на САЩ и Владимир Путин.

Footage of Lavrov and Ushakov arriving in Saudi Arabia, where Russian-American talks will take place

