Серия поредна: Дронове летят към Москва, летищата затварят (ВИДЕО)

Поредна серия "атака с дронове" към руската столица Москва предизвика ново масово затваряне на летища. Затворено е летище "Жуковский", както и тези в Калуга, Иваново и Ярославъл, които се намират в подстъпите към Москва и Московска област. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в официалния си канал в Телеграм, че са свалени два дрона, но в руски информационно-пропагандни канали в Телеграм има съобщения за летящи поне една дузина дронове към Москва.

Още: Хаос на летищата в Москва заради атаките с дронове: Отменени полети, пътниците държани без вода и храна (СНИМКИ, ВИДЕА)

Russian air traffic remains paralyzed due to ongoing drone threats — meanwhile, the Kremlin's military band, stuck at Domodedovo airport, decided to pass the time by giving a live concert in the terminal.



🕺🎺 pic.twitter.com/1vQUfrmX4J