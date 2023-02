Сгушена в украински войник. Ето как пътува котка в Украйна (СНИМКА)

"Всеки герой се нуждае от престой, за да продължи битката. И котетата са добри за всички", коментира потребител в социалната мрежа под публикацията на министерството.

Това не е първият кадър с котка на украинското военно министерство. Изглежда мустакатите приятели с лапички съпътстват войниците по време на войната в Украйна. Те дори ги наричат "братя по оръжие" и ги обличат във военна униформа. Снимките се използват за послания към враговете, които наричат в такива публикации "кремълските плъхове". Друг път посланието цели да покаже как украинската армия е символ на закрила. ОЩЕ: Украински пожарникари намериха време да спасят котка от руините на срината от руски обстрел сграда (ВИДЕО)

Ето няколко примера:

