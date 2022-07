Шотландия и Уелс предоставят £100 млн. финансова помощ на Украйна

„Уелс е допринесъл с 35 милиона британски лири за нашата военна подкрепа за Украйна, а уелски семейства са приели 3000 бежанци“, написа в социалната мрежа Джонсън. Други 65 милиона паунда са предоставени от Шотландия, която също е обещала да приеме бежанци от Украйна.

Обединеното кралство е предоставило общо 2,3 милиарда паунда помощ за настаняването на 6000 украински бежанци.

Освен това британският премиер потвърди, че проектът за обучение на украинските военни вече е стартирал. От април хиляди украински военнослужещи са обучени как да използват въоръжението и военната техника чуждестранно производство.

