Ще почнем да стреляме по командирите си: Побеснял от отношението руски войник (ВИДЕО)

Недоволството в руската армия заради отношението на командирите и условията, при които руските войници са принудени да воюват в Украйна, очевидно расте - такъв извод може да се направи след поредна порция видеоклипове, излезли в социалните мрежи. Проблемите, които тези видеа засягат, не са нови, но явно положението става все по-тежко и ножът опира до кокала.

Войник от 503-ти руски полк възропта, че заедно с другарите си искат поне за 2 седмици да идат да видят семействата си. Всеки месец командването игнорира молбите за отпуск. "Мисля, че всички тук сме (нецензурна думичка). Третират ни като животни, като пушечно месо. Ще почнем да стреляме с автоматите по командирите си и да тръгнем към дома – те да си седят тук и да е (нецензурна думичка)" - Още: "Благодаря за гащите, месец и половина не съм ги сменял!" или как снабдяват руските войници (ВИДЕО)

"Soon we’ll turn our rifles on our own, shoot the command, and go home - let them f*** themselves however they want." - Russians from the 503rd Motorized Rifle Regiment stationed in the Zaporizhzhia sector. pic.twitter.com/mm6A6BiP4H

Примерът не е единствен, който заслужава внимание. Украинският журналист Юрий Бутусов публикува видеоинтервю с пленен руски войник. В него той разказва как е бил обстрелван с другарите си по заповед на собственото им командване, ако тръгнат да отстъпват. И добавя, че по месец стояли без припаси – без вода, храна, а руското командване праща напред болни, стари, ранени войници, само за да се превземе обезателно дори най-незначителната нова политика. Нагледни примери до какво води това – видеа как руски войници гинат като мухи в Покровското направление заради безогледната руска тактика "пушечно месо", както и побой над руски войник от собственото му командване, защото отстъпил. Във втория случай твърдението е, че войникът бил дрогиран, затова избягал:

"Our commanders, when we surrendered, started finishing us off right away - using 'birds', mortars, shelling us to make sure we didn’t survive," – another captured Russian soldier describes how he was recruited from a pre-trial detention center, the negligence of his commanders,… pic.twitter.com/gYX9nN5Exy