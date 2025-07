След "Аерофлот": Хакери удариха и големи аптечни вериги в Русия (ВИДЕО)

Ден след като украински и беларуски хакери съсипаха IT инфраструктурата на най-голямата руска авиокомпания "Аерофлот" и вкараха в хаос редица летища, стана ясно, че две от най-големите аптечни вериги в Москва временно са преустановили дейността си поради координирани кибератаки. Става въпрос за "Столички" и "Неофарм". Информацията за първата компания е на прокремълския Telegram канал Mash, чийто основател е под санкции на ЕС. Медията се позовава на потвърждение от свои източници. Новината за "Неофарм" съобщи руският канал Readovka.

💥💊Pharmacy Collapse in Moscow! Hackers Attack Two Major Pharma Chains



«Neofarm» and «Stolichka» are shut down due to a massive system failure — cash registers and accounting systems are down. Employees are being sent home, and it’s unclear when everything will be restored.… pic.twitter.com/lS0BtCGmpx