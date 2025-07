Украинските и беларуски хакери сринаха Аерофлот. Можеха да организират и няколко катастрофи, но не го направиха

"Беларуски и украински хакери хакнаха и разбиха напълно цялата вътрешна ИТ система на "Аерофлот".

Заслужава да се отбележи коректността и деликатността на хакерите. Те имаха възможност лесно да организират и няколко катастрофи и десетки адски извънредни ситуации. Но не направиха това, а само унищожиха самата система." Това пише руският опозиционер и бивш депутат от Държавната дума на Русия Александър Невзоров в телеграм канала си.

Припомняме, че две хакерски групи - Silent Crow и Киберпартизаните на Беларус - поеха отговорност за безпрецедентната атака срещу руския национален авиопревозвач тази сутрин, заради която хиляди руснаци са блокирани на летищата не само в Москва, но и в други руски градове. На летищата цари хаос, на "Шереметиево" практически вече няма полет, който да не е анулиран, а хиляди пътници чакат на километрични опашки вече не за друго, а само за да могат да напуснат сградата на летището. "Аерофлот" буквално е унищожен от хакерска атака: Безумни щети, ад на летищата (ВИДЕА, СНИМКИ)

Щетите вероятно са за десетки милиони долари.

Hackers hit Aeroflot so hard hard, its internal IT infrastructure has crippled. Around 50 flights are delayed or canceled across airports. Pro Ukrainian hacker groups Silent Crow and Cyber Partisans BY say they spent a year inside the network, accessed flight data, control… https://t.co/jwge7FalIm pic.twitter.com/hu3ruD4kio