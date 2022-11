След като загубиха Херсон, руснаците се хвалят с превземането на село Павловка

След като руската армия беше принудена от украинците да отстъпи единствения украински областен град (Херсон), който превзе за 8,5 месеца война, руснаците се опитват да гледат с надежда към фронта в Донецка област. Потвърдено, те са в село Павловка - там издигнаха и руското знаме, само че противно на твърденията как "поне 90% от селото е прочистено", знамето се вее не в центъра на селото, а в южната му част. На този фон напомняме, че руските и украинските военни се бият в Павловка от вече една седмица, като позициите им са разделени от реката, минаваща през селото.

Именно при Павловка 155-та бригада на руските морски пехотинци изглежда претърпя тежки загуби - това беше съобщено от немалко руски военно-пропагандни канали в Телеграм и се стигна дотам руското военно министерство да отрича: Известно име на руската военна пропаганда алармира за големи руски загуби при село Павловка

ОЩЕ: Русия не признава за повече от 1% загуби при Павловка

Павловка се селце с население от около 2500 души и е важна позиция за атака на Вухледар (Угледар). Сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия е за поредна отбита руска атака както там, така и при Бахмут, Соледар, Маринка.

Междувременно, популярният руски телеграм канал "Рибар" твърди, че руските сили са превзели село Опитно. То е важно за настъпление към Авдеевка. В района на Бахмут единствената руска хвалба за денонощието е, че руските сили стигнали до жп гарата в Майорск. А украинците съобщават за 810 убити руски войници за 11 ноември по целия фронт в Украйна, като сериозен украински удар е имало срещу руски части в Запорожието. Най-големият украински успех обаче си остава връщането на Херсон:

Киев: След Херсон предстои освобождаване на всичките ни земи (ВИДЕО)

Three days ago, it was too early to talk about our success. No one knew what the advancement of the Ukrainians would be. But from now on Snihurivka is a deep rear.



And we sincerely wish the residents of the liberated Snihurivka not to hear any more shots and explosions.