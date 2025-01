След платени с много кръв успехи: Бъдещите военни планове на Русия в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия е на път скоро да превземе още един украински град в Донецка област – Торецк, което ще означава най-вероятно поглед към Константиновка – една от опорните точки за бъдеща офанзива към Славянск и Краматорск, последните наистина големи и значими градове под украински контрол в областта. Възможно обаче е и руснаците да тръгнат на югозапад, за да опитат да изравнят фронта около Покровск, с идеята да натрупат достатъчно сили и ресурси, с които да извършат операция по обкръжение на Покровск, а след това вече и да се формира по-широк фронт от юг на север към Константиновка. Относно Торецк важно решение на руското командване ще е дали да подсили силите там с части, които досега се биеха във Велика Новоселка – тя още не е паднала в руски ръце, но това е неизбежно. Торецк обаче все още не е в руски ръце – даже има геолокализирани видеокадри как украинците оказват все още успешна съпротива:

Ukrainian soldiers counterattack in Toretsk with two Senators and a tank, taking 4 Russian soldiers as prisoners of war and killing a fifth.@GeoConfirmed @UAControlMap

По отношение на Велика Новоселка, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) посочва, че още няма сигурни доказателства, че руската армия е успяла да обгради изцяло градчето. Говорителят на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов подчерта, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) още запазват позиции във Велика Новоселка, но ISW отчита, че 89% от населеното място вече са в руски ръце. Институтът обаче твърди, че в района има равностойност що се отнася до мощността на артилерията от двете страни и количеството FPV дронове и точно това пречи на руската армия да извърши пълно обкръжение на градчето, както и да премине бързо през река Мокра Яла, за да го стори – специално от северния фланг, през Нови Комар. Оценката на ISW е, че нарочно руснаците бият камбаната и вдигат шум за Велика Новоселка, за да създадат допълнително усещане на Запад колко голямо превъзходство имат на бойното поле, когато това не е така. Специално впечатление прави поведението на руското военно министерство и колко бързо се изсипаха куп хвалби за Пета руска танкова бригада и 40-та бригада на руските ВМС, включително от руския военен министър Андрей Белоусов. Руският напредък в Донецка област продължава да е бавен и много далеч от това, което би трябвало да е еталон за модерни сухопътни маневри в условията на война – отделен въпрос е колко боеспособни ще са тези руски части във Велика Новоселка, за да продължат още напред, добавя ISW, като поставя на дневен ред следното – дали след превземането на Велика Новоселка руското военно командване ще прехвърли руски части от този участък на фронта към други, които счита за по-приоритетни, или ще вземе друго решение. Каквото и да е решението, то ще покаже руските приоритети в по-нататък във войната: Украинска бригада е обкръжена, 100 руски войници убити в канал: Велика Новоселка и Часов Яр (ОБЗОР – ВИДЕО)

Оборона селища Велика Новосілка, Донеччина

Про ситуацію в населеному пункті від воїнів 110-ї окремої механізованої бригади pic.twitter.com/waghIw4f12 — Мисливець за зорями (@small10space) January 26, 2025

After an attack on their positions, Ukrainian marines allowed the Russians to occupy part of the trench, avoiding close combat, then methodically eliminated the Russian assault troops with kamikaze drones. A common tactic. pic.twitter.com/W7nSJWU6Fw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 26, 2025

Важно решение относно командването на украинската армия и от украинския президент Володимир Зеленски – той потвърди назначението на генерал Михайло Драпатий като командващ направлението "Хортица". Точно "Хортица" отговаря за Покровск, Торецк, Часов Яр и Новопавловското направление, което се формира от Кураховското и Времеевското (Велика Новоселка). Драпатий остава и командващ на украинските сухопътни сили като отделен род войски в рамките на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) т.е. ще съчетава и двата поста. Украинският журналист Юрий Бутусов, който е известен критик на управлението на Володимир Зеленски, изказа задоволство от решението му за Драпатий в публикация в профила си във Facebook. "Този генерал със своите действия, отношение и подход към военното командване показва, че е един от тези малка кохорта от хора, които наистина искат да спечелят войната и правят всичко възможно за това", пише известният украински военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от лейтенант с позивна Алекс: Важни тънкости и цели пред руската офанзива в Украйна: Купянск (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна не се променя – само 1 боен сблъсък по-малко на дневна база за денонощието на 26 януари т.е. общо са 166 по официалните украински данни. Двойно намалява броят на използваните от руснаците авиационни бомби на дневна база – общо са 58, като 33 са хвърлени в Курска област т.е. по руска територия. Мащабът на руския артилерийски обстрел се запазва – 5000 изстреляни снаряда, но се увеличават с около 200 използваните от руснаците FPV дронове-камикадзе, до 2155. Това са по-интересните данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukraine's 59th Motorized Rifle Brigade found -what was reported as- a hidden Russian tank, and destroyed it with an FPV. pic.twitter.com/4Bw1J2c9OK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 26, 2025

Най-горещото направление Покровското – 78 отбити руски пехотни атаки там. В съседното от юг Новопавловско направление е имало 12 руски пехотни атаки, като освен боевете във Велика Новоселка продължават и боевете в района на село Константинопол, на север, което е една от последните опорни точки за Украйна заедно със село Андреевка в остатъците от Кураховското направление. 21 руски пехотни атаки е имало в Краматорското направление, където основна руска цел е Часов Яр, но също и намиращото се на 2-3 километра на юг от града селце Ступочки, което е важна точка за бъдещ руски напредък към Константиновка. 15 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, 11 – в Купянското, 9 в Торецк, а в Курска област е имало само 7 руски пехотни атаки.

Украинският военен Станислав Бунятов, позивна Осман – командир на рота в батальона "Айдар" и оператор на военни дронове, твърди, че на южния фланг на Покровск, при село Удачно е имало изненада за руски щурмови групи, които не са дооценили ситуацията и украинците успешно са ги ударили. Като цяло обаче тенденцията руснаците да вървят на югозапад и да разширяват много бавно и мъчително зоната си за контрол на южния фланг на Покровск засега се запазва.

(КАРТА) Специално за Лиманското направление "Офицер+" пише, че е имало успешна украинска контраатака в Терно и са върнати някои позиции. За контраатаката съобщи и руският военнопропагаден телеграм канал "Дневник на Десантчика". Селото отдавна беше определено от канала като ключова точка и за Северското направление, което е на юг и е спомагателно както за Лиманското, така и за Краматорското направление. В района на Терно, по-на северозапад, при Ивановка, руснаците пресякоха река Жребец, но не могат да влязат в село Колодяз, което е на само километър-два навътре от западния бряг на реката. Но украинският източник NOELReports обобщава, че в Купянското направление селата Надя и Сергеевка са под руски контрол, боевете вече са в Новоегоровка. За Надя същата информация дава и популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. ISW потвърждава с геолокализирани видеокадри, че в източната част на Твърдохлубаво (до Новоегоровка) е издигнато руското знаме и че вероятно Новоегоровка е в руски ръце. Това е район западно (северозападно) от Макеевка, граничната точка между Купянското и Лиманското направление – с поглед към намиращите се на север Крухляковка и Колесниковка и село Борово на западния бряг на река Оскол.

В Купянското направление обаче руски опит за атака с бронирана техника при Пищане, в посока Купянск-Узловой, е завършил много зле за руската армия:

Another Russian attempt to break through near Kupyansk ended in heavy losses. Pomsta Brigade's "Phoenix" unit inflicted serious damage using "Vampire" drones, destroying a tank, two armored vehicles, a D-30 howitzer, three vehicles, a UAV control center, a communication antenna,… pic.twitter.com/kHt7ZbCDBN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 27, 2025

(КАРТА) Снощи редица руски военнопропагандни телеграм канали се притесниха от украинска атака и струпване на сили в Тьоткино, Курска област. "Два майора" твърди, че ставало въпрос за 2 групи с бронирана техника, те били унищожени с FPV дронове, но и още 200 души подкрепления за украинската армия дошли в Суджанска община. За развитието при Тьоткино "Два майора" не публикува никакви видеокадри и доказателства относно предполагаемото унищожение на украински сили. Вместо това, има геолокализирани видеокадри от руски обстрел по напредващи украински войници в село Погребки, северно от град Суджа:

Интересно кратко твърдение на Станислав Бунятов и за руската армия – той твърди, че 10 000 украинци от окупираните територии са се записали в нея без особена съпротива през 2024 година.

Съгласно сутрешната сводка на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 104 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна (редовно сред използваните безпилотни летателни апарати от руснаците има примамки). 57 от тях са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, а 39 са "приземени" с електронно заглушаване. Общо 8 дрона са преминали украинската защита – те са нанесли поражения по инфраструктурни обекти, жилищни сгради и частни имоти в Днепропетровска, Сумска, Ивано-Франковска и Киевска област, но по предварителни данни без човешки жертви – Още: Отново атака срещу руско петролно депо, удар в жилищна сграда в Украйна (ВИДЕО)