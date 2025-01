Отново атака срещу руско петролно депо, удар в жилищна сграда в Украйна (ВИДЕО)

И тази нощ войната на дронове между Украйна и Русия не утихна, но за разлика от други случаи нещата изглеждат по-малки като мащаб. От Русия има информация за взривове и експлозии в селището Елеватор в Твер - там има петролно депо, на "Сургутнефтогаз", уточнява руският телеграм канал ВЧК-ОГПУ, който е свързван с ФСБ. Според губернатора на Тверска област Игор Руденя е свален 1 дрон, нямало пострадали и щети: Повторение: Една от най-големите руски петролни рафинерии пак гори след атака с украински дронове (ВИДЕО).

Руското военно министерство също посочва в сводката си, че в Тверска област е свален 1 дрон, както и 1 в Орловска област, но общо над руска територия тази нощ са свалени 32 дрона. Най-много са над Воронежка област - 15, още 11 са свалени над Воронежка област, а още 4 - над Курска област.

In Russia's Tver region, Ukrainian drones are heard. Explosions are reported. pic.twitter.com/0QNQxkqOq9