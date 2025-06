След разговор със Зеленски: Уважаван генерал остава командир на Сухопътните войски на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски обяви промени във военното ръководство на Украйна. Генерал Дмитро Драпати, който бе подал оставка, остава командир на Съвместните сили, като обучението и набирането на кадри са делегирани на друг служител. Олег Апостол ще ръководи Десантно-щурмовите сили, Роберт Бровди с прякор „Маджар“ поема поста командир на Силите за безпилотни системи, а Вадим Сухаревски става заместник-командир на Оперативно командване „Изток“, с фокус върху модернизацията и новите подходи.

Припомняме, че командирът на Съвместните сили Михайло Драпати има изключително високо реноме сред военните в Украйна. Той подаде оставка като командир на украинските сухопътни войски, поемайки отговорност за трагичната смърт на 12 млади украински военни, дошло след руска атака на 1 юни. При руския въздушен удар срещу тренировъчен център на украинската армия в Днепропетровска област загинаха 12 души, а над 60 бяха ранени. Драпати заяви, че при удара са загинали „млади момчета от учебния батальон“, повечето от които „са били в укрития“. Тренировъчният център е разположен на около 1000 километра от фронтовата линия и попада в обхвата на руските разузнавателни и бойни дронове.

Тогава Драпати описа решението си като съзнателна стъпка, водена от лична отговорност. "Проведох дълъг разговор с президента. Докладвах всичко за трагедията на тренировъчния полигон — кой е бил там, кой е отговорен, кой е трябвало да действа. Президентът разбра решението ми и го подкрепи, като ме помоли да се съсредоточа върху най-важното — войната, фронта и нашата победа. Оставам на служба, на първа линия, където ми е мястото", обяви той.

🇺🇦 Zelensky has announced changes in Ukraine’s military leadership: General Dmytro Drapaty has been appointed Commander of the Joint Forces, with training and recruitment delegated to a separate official. Oleh Apostol will lead the Air Assault Forces, Robert Brovdi ("Magyar")… https://t.co/TVmCrNyjIg pic.twitter.com/XmTG7NpQZs