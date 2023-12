След среща на Кристалина Георгиева със Зеленски: Още стотици милиони за Украйна (ВИДЕО)

Траншът попада в обхвата на Разширения механизъм на фонда (РМФ) - четиригодишно споразумение за финансиране, което ще позволи на Украйна да получи достъп до финансова помощ в размер на 15,6 млрд. долара на редовни вноски. Изпълнителният съвет на МВФ отпусна средствата след одобрението на втория преглед на споразумението, което беше одобрено на ниво персонал през ноември 2023 г.

"Тъй като войната се удължава, тя продължава да натоварва публичните финанси на Украйна. Навременните външни плащания, както и непрекъснатите усилия на вътрешния пазар са от ключово значение за посрещане на финансовите нужди на Украйна и за запазване на макроикономическата и финансовата стабилност", заяви Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ, в изявление след обсъждането в Изпълнителния съвет.

Георгиева се срещна с президента Володимир Зеленски в централата на МВФ във Вашингтон, окръг Колумбия, след като Управителният съвет одобри втория преглед на РМФ. Зеленски пристигна във Вашингтон на вчера (11 декември), преди срещата си с президента на САЩ Джо Байдън днес (12 декември).

In Washington, Zelenskyi met with the managing director of the IMF, Kristalina Georgieva.



"We discussed very specific things, including the review of the long-term financing program for Ukraine and further cooperation for the sake of stability and strengthening of our country.… pic.twitter.com/vzJWmvehJc