Слухове: Ердоган е с инфаркт и в тежко състояние (ВИДЕО)

До момента е известно, че интервюто се е провело на 25 април рано сутринта. Прякото излъчване е прекъснато. По-късно Ердоган пояснява, че се е почувствал зле заради стомашен грип.

Опозиционният политик и председател на партията на промените Саригюл Мустафа Саригюл твърди, че турският президент е с инфаркт и се намира в болница в тежко състояние.

От център за борба с дезинформацията към президентската администрация опровергаха слуховете за инфаркт на Ердоган. Вицеприезидентът Фуак Октай твърди, че състоянието на Ердоган е "много добро" и той има "лека простуда".

#Erdogan said that on the advice of doctors he had cancelled today's trip to #Turkish cities as part of the election campaign. The day before, during an interview with Ülke TV, he suddenly felt bad and the broadcast was interrupted, according to SonDakika. pic.twitter.com/LMgMdNF1BV