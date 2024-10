Собственикът на един от най-известните канали на руската пропаганда се преби с АТВ

Основателят и собственик на един от най-гнусните пропагандно-информационни руски канали в Телеграм Readovka (Ридовка) Алексей Костилев е претърпял много сериозен инцидент с АТВ.

Според беларуската опозиционна медия NEXTA Костилев е катастрофирал и е трябвало да бъде поставен в изкуствена кома, за да бъде превозен за последващи медицински интервенции. Костилев е катастрофирал в Смоленска област и е претърпял спешна операция в градската болница на Смоленск: Руски пропагандисти захапаха един от своите, направил скъпа модна марка (СНИМКИ)

Съгласно информация в Readovka, Костилев е бил стабилизиран още в Смоленск. Рано сутринта днес в канала се появи нова информация – Костилев е превозен в Москва, под лекарско наблюдение е. Има и уверение, че Readovka продължава да работи "нормално". Най-показателното е, че има и призив "да се изправяме заедно срещу дезинформацията и да поддържате Алексей в неговата борба".

Owner of Russian vile propaganda outlet Ridovka, Alexei Kostylev, suffers serious ATV accident.



Alexei is in a coma and is being flown to Moscow.



Karma. pic.twitter.com/Ph988Yh4K6