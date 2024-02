Стачка в транспорта парализира Германия (ВИДЕО)

В повечето райони беше планирано общественият транспорт да бъде спрян за целия ден, с изключение на Берлин, където обслужването беше възобновено в средата на сутринта, и Бавария, където Верди не стачкува, докато продължаваха преговорите за заплатите.

Влаковете на дълги разстояния и регионалните влакове, управлявани от Deutsche Bahn, където машинистите стачкуваха миналата седмица, не бяха засегнати.

In #Germany, public transport is paralyzed: 90,000 transport workers from 130 companies went on strike demanding better working conditions - DW pic.twitter.com/MOkNZlEzNu