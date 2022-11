Стотици факли: Шествието за Деня на независимостта на Полша събра 100 000 души във Варшава (ВИДЕО и СНИМКИ)

ОЩЕ: Арестович: Тесен съюз между Украйна и Полша ще промени цяла Европа

Източник: Getty Images

Демонстрантите не се вслушаха в призивите на организаторите да не носят със себе си пиротехника и във въздуха бяха изстреляни стотици факли и димки с цветовете на полския флаг - бяло и червено.

Yes.

Today is Independence Day in Poland! 🇵🇱

Polish Twitter is celebrating!#11listopada #DzieńNiepodległości pic.twitter.com/YdtTwGiqbz