Стотици хиляди в Грузия пак излязоха срещу "руския закон" за чуждите агенти (ВИДЕО)

Данните за числеността на протеста са на база изчисления на Mapchecking.com. Изчислението е направено на база площта, заета от протестиращите, която е приблизително 20 042 квадратни метра. При сметка от четирима души на 1 квадратен метър, това значи 80 000 души, с 5 на квадратен метър са 100 000.

❗️ Protests against the law on "foreign agents" have resumed in #Tbilisi. pic.twitter.com/SU1h0IHYUG