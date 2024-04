Стотици мигранти щурмуваха полската граница (ВИДЕО)

Агресивна тълпа от мигранти от Африка и Близкия изток се опита да влезе в Полша през Беларус. Нелегалните бяха около 220 души, като замеряха граничарите с камъни.

Migrants storm the Polish border



Polish border guards have prevented a massive attempt to breach the border.



An aggressive crowd of migrants from Africa and the Middle East tried to enter #Poland through #Belarus. Illegals were about 220 people, they pelted border guards with… pic.twitter.com/Uzhh6yLnA5