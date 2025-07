Страх от нова "Паяжина": Службите проверяват камиони за дронове в Москва, Русия порази Одеса (ВИДЕО)

В Москва са подсилени силите за сигурност в случай на нападения с безпилотни самолети от територията на самата Руска федерация. Това съобщи Telegram каналът ВЧК-ОГПУ, който е известен с близостта си до Федералната служба за сигурност (ФСБ). Всички средства за защита и укрития са приведени в повишена бойна готовност, служителите на Федералната служба за защита са разположени почти в пълен състав, пише още каналът, позовавайки се на свой източник.

Силите за сигурност очакват вероятна атака от територията на Руската федерация, затова полицията проверява камионите, за да не "пропусне партида атакуващи дронове", както се случи в Иркутска област и други региони, когато в рамките на операция "Паяжина" украински дронове, излетели от камиони, атакуваха руски военни летища. С акцията на Службата за сигурност на Украйна от 1 юни руската стратегическа авиация бе поставена на колене: Бъдещето на войната в Украйна: "Паяжина" след "Паяжина".

Прокремълският канал Baza пише също за засилени проверки на камионите по пътищата. Полицията, твърдят източниците на онлайн медията, проверява каросерията на всеки спрян камион за евентуално наличие на дронове, а служителите на Министерството на извънредните ситуации са прехвърлени на засилено дежурство.

Това се случва в период на поредни дни с атаки на дронове срещу Москва и региона, включително през изминалата нощ. Снощи бе атакуван Луховицкият авиационен завод, носещ името на П. А. Воронин, и местна петролна база до него. Имало е мощни експлозии. По-късно руското министерство на отбраната съобщи, че над Московска област са били свалени 11 украински безпилотни самолета от общо 155, прехванати над Руската федерация: Украйна атакува два авиационни завода - там, където се прави най-скъпият руски военен самолет (СНИМКИ, ВИДЕО).

Тази сутрин имаше и мощни взривове в украинския черноморски град Одеса - за пореден път руснаците атакуваха с безпилотни машини. Според местни медии цел е бил териториален офис за набиране на военнослужещи. Нападението е извършено посред бял ден. Службите за спешна помощ са на мястото на инцидента.

🚨 Russian drone hits military enlistment office in Odesa — local reports



A Shahed drone has struck a Territorial Recruitment Center (TRC) in Odesa, according to local sources. The attack occurred in broad daylight, and explosions are still being heard in the city.



