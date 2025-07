"Нещо ще се случи": Тръмп след руския удар по родилен дом в Харков (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп кара целия свят да тръпне в очакване и гради интрига за понеделник следващата седмица, когато ще направи "важно съобщение" във връзка с Русия. Републиканецът разшири коментара си с ново изявление пред медиите, като заяви, че "нещо ще се случи", когато беше попитан за последните удари на руските сили по Украйна. "Каква е реакцията Ви на руските удари по Украйна?", бе въпросът, а отговорът на държавния глава гласеше: "Знам всичко. Ще видите какво ще се случи".

Trump stated that "something will happen" when asked about Russia's latest strikes.



— What is your reaction to Russia's strikes on Ukraine?

— I know everything. You’ll see what will happen.



Earlier, the U.S. president announced an important statement about Russia. pic.twitter.com/Idr8VeDeEL