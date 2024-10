Стреляха по израелското посолство в Швеция. В Дания трима вече са в ареста за същото (СНИМКИ)

Шведската полиция съобщи на 2 октомври, че е имало стрелба в непосредствена близост до израелското посолство в Стокхолм предния ден. Бил е получен сигнал за взрив на улица до сградата на мисията в центъра на Стокхолм малко преди 18:00 ч. местно време на 1 октомври.

От полицията заявиха, че докато тече разследването няма да разкрият какви следи са установили до момента, съобщи АФП. Отбелязва се обаче, че според наличната информация сградата на посолството е била засегната от изстрели.

Припомняме, че в съседна Дания се разследват две експлозии, случили се тази нощ "в непосредствена близост" до посолството на Израел. И при този инцидент няма пострадали.

BREAKING: Shots fired in front of the Israeli Embassy in Stockholm, Sweden 🇸🇪🇮🇱 pic.twitter.com/IynDECGdpA

🇸🇪🇮🇱 BREAKING: Swedish police probing report of shooting outside Israeli embassy in Stockholm.



After a loud bang was heard, the police found a gun and an empty bullet casing. https://t.co/gnKqEzy9Vv pic.twitter.com/3EhfAa2iF5