Светът изтръпна: Кралицата е откарана по спешност в болница

Норвежката кралица Соня е в болница. Норвежкият кралски дом съобщи на 21 април, че 87-годишната кралска особа, която е била в кралската планинска хижа "Принсехита", разположена в планината Йотунхаймен в Сикилсдален, е била откарана с въздушна линейка в Националната болница в понеделник вечерта. "Нейно величество кралицата беше приета в Националната болница тази вечер за прегледи поради задух", съобщиха от кралския дом. "Кралицата беше транспортирана с въздушна линейка от хижата на принца в Сикилсдален, където кралската двойка прекара великденските празници.", се казва още в съобщението.

