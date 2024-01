За последно като монарх: Датската кралица се вози в златната карета (ВИДЕО)

Кралица Маргрете II ще се оттегли официално на 14 януари, след като обяви изненадваща абдикация в новогодишната нощ. Тя ще предаде трона на сина си престолонаследника принц Фредерик, пише по темата и BBC. ОЩЕ:В новогодишната си реч кралицата на Дания обяви, че ще абдикира (ВИДЕО)

Според датската традиция каретата се използва само веднъж годишно, за новогодишната церемония.

83-годишната кралица е най-дългогодишният монарх в историята на Дания, заемайки престола след смъртта на баща си крал Фредерик IX през 1972 г.

Denmark's Queen Margrethe II, who was crowned in 1972, rode through the streets of Copenhagen in a gold-coated horse carriage for the last time as monarch before handing over the throne to her son Crown Prince Frederik next week https://t.co/4z7GjC1kyI pic.twitter.com/7ivko8pEdg