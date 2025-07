Съпругата на шефа на Lufthansa уби млада жена на пешеходна пътека

24-годишната Гая Коста е била убита на пешеходна пътека от джип в Порто Чево, Италия на 8 юли. Според италианските медии водач на автомобила е била съпругата на главния изпълнителен директор на Lufthansa - Вивиан Шпор. Според информациите жертвата е била жива, когато е пристигнала спешна помощ, но сериозните наранявания по главата не са ѝ оставили никакъв шанс и тя е починала в рамките на няколко минути.

Докато пресичала на пешеходна пътека, Гая Коста забелязала джипа и се опитала да го спре, като е вдигнала ръка, както се вижда от записите на охранителните камери в района. Инцидентът е станал във вторник, 8 юли, около 13:30 ч. Шофьорът на джипа, 51-годишната германка Вивиан Александра Шпор, съпруга на главния изпълнителен директор на Lufthansa Карстен Шпор, дори не я е видяла. Тя веднага спряла и разбрала всичко, когато свидетели, които междувременно се опитвали да помогнат на пострадалата, ѝ разказали какво се е случило. В този момент на Шпор ѝ станало лошо и припаднала. По-късно ѝ били направени алкохолни и токсикологични изследвания, които били отрицателни.

Очаква се аутопсията на жертвата дабъде извършена през следващата седмица.

Вивиан Александра Шпор е напуснала Италия преди официалното повдигане на обвиненията (тя не е имала законово задължение да остане в страната). Шпор ще бъде защитавана от сардински адвокат, Анджело Мерлини, пише "Unione Sarda".

Починалата е дъщеря на Алфредо Коста, известен синдикалист от CISL в Галура. Внезапният удар с автомобила е бил опустошителен: момичето е ударило главата си в земята. На мястото на инцидента пристигнала линейка и повече от двайсет минути медиците са се опитвали да съживят младата жена. Автомобилът е бил конфискуван.

🚨 Shocking news from Italy



Porto Cervo, Sardinia



A 24-year-old woman was fatally struck by an SUV while crossing at a pedestrian crosswalk



Driving the vehicle was Vivian Alexandra Spohr, wife of Lufthansa CEO Carsten Spohr, now under investigation for vehicular manslaughter pic.twitter.com/wJRELVeGEN