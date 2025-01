Съветник на Зеленски се подигра на Путин за руската армия (ВИДЕО)

"Владимир Путин не си променя по никакъв начин поведението. Той поддържа формата си на поведение, възприема неадекватна реалност спрямо илюзиите си и продължава да живее според тези илюзии и митове, които сам създава за себе си. С тях (илюзиите и митовете) той оправдава свои действия". Това заяви Михайло Подоляк, един от основните съветници на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски.

Конкретно Подоляк визираше непрекъснатите вметки и обяснения на Путин и неговия ешелон как Украйна издържа само благодарение на западната (военна) помощ. Съветникът на Зеленски посочи именно това като един от митовете, с които Путин се оправдава.

"По-добре Путин да говори колко ефективно се бие руската армия и колко ефективно той води войната. Той продаваше гигантския мит, че руската армия ще стигне до Берлин и Париж за няколко минути. Нека (сега) да говори за това. Но и от това много не разбира. Не му е работа да казва кой каква помощ оказва на Украйна", иронизира Подоляк, цитиран от "РБК-Украйна".

