Съветът на Европа потвърди пълната си подкрепа за Украйна (СНИМКИ и ВИДЕА)

Съветът на Европа отбеляза третата годишнина от инвазията на Русия в Украйна, потвърждавайки „пълната си подкрепа“ за Киев и заявявайки, че бъдещето му е „европейско“. „Три години по-късно обещаваме пълната си подкрепа. Съветът на Европа подкрепя Украйна в търсенето на обезщетение, в борбата срещу военните престъпления и безнаказаността, в укрепването на демокрацията, в защитата на децата на Украйна, така че Украйна да продължи да съществува“, каза генералният секретар на 46-членния съвет Ален Берсе на церемония в Страсбург.

Volodymyr Zelenskyy, together with the EU delegation, honored the memory of the fallen heroes. pic.twitter.com/IOrsxJRPmQ — WarTranslated (@wartranslated) February 24, 2025

Русия беше изключена от Съвета през март 2022 г., припомни АФП. „Бъдещето на Украйна е европейско и ние пишем това бъдеще заедно, изградено върху общите ни ценности за свободна и независима Украйна, за справедлив и траен мир и в крайна сметка за силна Европа, обединена навсякъде на нашия континент и по света“, заключи Берсет.

3 years ago today, I and many others sitting in a Twitter Space, watched through news feeds, livestreams, satellite imagery, and pictures/videos as Russia launched a full-scale invasion against the the sovereign nation of Ukraine, beginning the largest and most important war in… pic.twitter.com/NTkpDq5ACe — OSINTdefender (@sentdefender) February 24, 2025

„Украйна се бори не само за оцеляването си, но и за бъдещето на Европа, за самите принципи, на които се основава този Съвет на Европа – правата на човека, демокрацията и върховенството на закона“, заяви постоянният представител на Съвета от Украйна Борис Тарасюк. „Пътят пред нас остава труден, но ние не сме сами по него. Солидарността на нашите партньори, единството на демократичните нации и силата на общите ни ценности ще ни доведат до победа, Украйна ще победи, справедливостта ще възтържествува“, добави Тарасюк.

🕊️ Join us as we mark today the 3rd anniversary of Russia's aggression against Ukraine. A ceremony & extraordinary meeting will be held, featuring powerful testimonies & an art exhibition.



Follow live: https://t.co/NUYhIw1FDn pic.twitter.com/EkpLbK9PiM — Council of Europe (@coe) February 24, 2025

По време на церемонията беше изпълнен химнът на Украйна. След това заместник-министрите проведоха специална среща, на която обсъдиха положението на украинските граждани, затворени в Русия. Две украинки споделиха преживяванията си, едната от които каза, че е била затворена в продължение на две години, изнасилвана и измъчвана. Вечерта на 24 февруари Дворецът на Европа ще бъде осветен в цветовете на украинското знаме.