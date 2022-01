СЗО: Няма Делтакрон, вероятно е било замърсена проба

Изявлението идва, след като стана ясно, че група учени от Факултета по биологични науки на Кипърския университет са открили нов вариант на коронавируса. Според професор Леонтиос Кострикис мутацията се нарича Делтакрон", тъй като се счита за хибриден вариант на щамовете "Делта" и "Омикрон".

"Нека не използваме понятия като Делтакрон, Флурона или Флурон. Тези думи предполагат комбинация от вируси и варианти, а такова нещо не се случва. Делтакрон" вероятно е замърсяване на пробата при секвенирането“, написа говорителят на СЗО ван Керхове в Twitter.

Тя публикува и проучване, според което дори понякога да има едновременно заразяване с коронавирус и грип, то подобни случаи са много редки, в голямата си част протичат леко и смъртността е дори по-ниска от заразяването само с COVID.

Jumping in late here: Let’s not use words like deltacron, flurona or flurone. Please 🙏



These words imply combination of viruses/variants&this is not happening. “Deltacron” is likely contamination during sequencing, #SARSCoV2 continues to evolve&see flu co-infection🧵below. https://t.co/rNuoLwgCzN