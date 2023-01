СЗО: Сиропи за кашлица са причина за смъртни случаи в Узбекистан

Световната здравна организация издаде предупреждение срещу употребата на два индийски сиропа за кашлица, причинили смъртта на най-малко 20 деца в Узбекистан.

СЗО заяви, че продуктите, произведени от индийската компания Marion Biotech, са "нестандартни" и че фирмата не е предоставила гаранции за тяхната "безопасност и качество".

Предупреждението, издадено вчера, идва, след като миналия месец узбекистанските власти съобщиха, че най-малко 20 деца са починали след консумация на сироп, произведен от фирмата под търговското наименование Doc-1 Max.

Впоследствие индийското министерство на здравеопазването спря производството на компанията, а Узбекистан забрани вноса и продажбата на Doc-1 Max.

В предупреждението на СЗО се казва, че анализът на пробите от сиропа, извършен от лабораториите за контрол на качеството в Узбекистан, е установил "неприемливи количества диетилен гликол и/или етилен гликол като замърсители"

Диетиленгликолът и етиленът са токсични за хората, когато се консумират, и могат да доведат до смърт.

"И двата продукта може да имат разрешения за пускане на пазара в други държави в региона. Възможно е също така да са били разпространявани чрез неофициални пазари в други държави или региони", заяви СЗО.

Продуктите са "опасни и употребата им, особено при деца, може да доведе до сериозни наранявания или смърт", предаде БГНЕС.

Представители на Marion Biotech не бяха открити веднага за коментар.

Това е вторият индийски производител на лекарства, който се сблъсква с проверка от страна на регулаторните органи от октомври насам, когато СЗО свърза лекарствата на друга фирма с поредица от смъртни случаи на деца в Гамбия.

Maiden Pharmaceuticals беше обвинена в производството на няколко токсични лекарства за кашлица и простуда, които са довели до смъртта на най-малко 66 деца в африканската държава.

Жертвите, предимно на възраст между пет месеца и четири години, са починали от остра бъбречна недостатъчност.

Индия започна разследване на Maiden Pharmaceuticals, но по-късно заяви, че разследването е установило, че подозрителните лекарства са били със "стандартно качество".