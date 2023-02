Танкове, за да има победа: Русия е зле, но и Запада се мотае с помощта за Украйна (ВИДЕО)

От руска гледна точка, нещата с танковете изглеждат доста зле. Поредни западни данни потвърждават това – този път на Международния институт за стратегически науки (IISS). Съгласно негов оценъчен доклад, Русия вече е загубила 50% от танковете си T-72B и T-72BM, както и много T-80. Наскоро бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев призова руският военно-промишлен комплекс да работи по-усилено за производство на нови танкове, а норвежкото разузнаване коментира, че руснаците още могат да произвеждат танкове, ракети и леко стрелково оръжие, само че трудностите пред производствения им процес се увеличават заради ефекта от западните санкции. Британският министър на отбраната Бен Уолъс, който може да е следващият генерален секретар на НАТО, говори пред BBC и заяви, че бойната ефективност на руската армия вече е намаляла с 40%, като в Украйна са ангажирани 97% от руските военни части под една или друга форма. Той е категоричен, че руснаците не събират голяма военна група, съставена от различни видове военни части, с която да опитат да осъществят голяма офанзива, а действат с по-малки части.

В снимки: 1000 унищожени руски танка в Украйна, 273 украински

Същевременно, Bloomberg излезе с материал, озглавен "Украйна ще получи по-малко западни танкове от обещаното". В него основно се набляга на изказване на германския министър на отбраната Борис Писториус, че Германия и Португалия са единствените две европейски държави, които са поели ангажимент да пратят версия А6 на танковете "Леопард 2" (Leopard 2) на Украйна – общо 17. Това е далеч от необходимото количество за формиране на батальон – 31 танка. Полша пък е събрала 30 танка "Леопард 2" версия А4, само че доста от тях са в лошо състояние и трябва да минат през ремонти, преди да отидат на бойното поле в Украйна, добави Писториус. По негова оценка, тези танкове ще стигнат до Украйна в края на април, 2023 година. Отделно са танковете "Леопард 1" (Leopard 1) и M1A1 Abrams, но в случая става въпрос за това колко бързо по-голям брой танкове ще са в Украйна за украинска пролетна офанзива.

The 36th Marine Brigade commits legal arson to a Russian BMP. pic.twitter.com/0GwmSSWBBC — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 15, 2023

На този фон популярният руски телеграм канал "Рибар" коментира, че Русия и Иран обменят технологии и ноу-хау за производство на високоточни бомби и ракети за дронове и изтребители. Постигната била и договорка Иран да достави 100 000 снаряда калибър 122 милиметра, вървели и преговори за калибър 152 милиметра. В дневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) това също е акцент.

Развитие на военните действия в Украйна

Artillery of the 30th brigade covers the Wagner PMC assault group with an "umbrella". pic.twitter.com/tLKt1rY1J0 — Paul Jawin (@PaulJawin) February 15, 2023

(КАРТА) В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия посочва, че са спрени руски атаки при Федоривка (15 километра североизточно от Бахмут) и са задържани руски войници да не напредват в самия Бахмут. Според обзора на "Рибар", руснаците се бият за Парасковивка (5 километра северно от Бахмут), като я атакуват от три страни, били прекъснати вече пътища Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут и М03 Бахмут – Славянск, освен това и Е40 – път, който също свързва Бахмут със Славянск, за което обаче няма никакви визуални потвърждения. Само че има противоречие в сводката в това отношение – уж пътищата хем са прекъснати, хем украиското командване успявало да изтегли на нови защитни позиции части от Бахмут. Обяснението е, че се ползвали "черни пътища". Руското военно министерство не споменава нищо конкретно за превзети нови позиции. От украинска страна категорично се отрича прекъсване на връзките от север към Бахмут, отделно има и видеокадри как украински военни държат позиция западно до Красна Хора.

Създателят на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вече прогнозира, че Бахмут можело да бъде обкръжен изцяло в периода март – април, обаче зависело много и от доставката на нови западни оръжия за украинската армия.

Факт е, че украинският щаб не посочва южните позиции Ивановско и Клещеевка (те са важни за опазването на Т0504) като места, където украинците са спечелили битки през изминалото денонощие, само че ги посочват като места, обект на руски артилерийски обстрел – тоест изглежда фронтът там всъщност е стабилизиран като позиции от украинска страна. А украинците също обстрелват руски позиции при Клещеевка – има видеокадри, потвърждаващи това.

Mortars of the 1st mechanized battalion of the 3rd assault brigade strike Russians in the Klishchiivka area. pic.twitter.com/KSXCBWFaln — Paul Jawin (@PaulJawin) February 15, 2023

(КАРТА) При Авдеевка е имало опит за нова руска атака, като са използвани запалителни боеприпаси. Само че резултатът е бърз украински отговор и видео, показващо горящи руски бронирани мащини. Военните действия въщност са сравнително далеч от самата Авдеевка – при Водяне, Първомайско, Новомихайловка тоест на около 30-тина километра югозападно от Авдеевка. При Новобахмутковка, на 13 километра североизточно от Авдеевка, има геолокализирани кадри, показващи как руски войници превземат украински позиции.

Two destroyed Russian BMP-2 in the Avdiivka direction. Profanity 18+ pic.twitter.com/BRZcJQUi93 — Paul Jawin (@PaulJawin) February 15, 2023

(КАРТА) При Маринка все още няма руски успех, но руснаците опитват да сменят тактиката и да атакуват от север и юг, не през центъра на града. Украинският отговор можете да видите на долното видео, което вече е геолокализирано:

Failed attempt to hide in the barn. Artillery of the AFU strikes at the location of the Russian assault group. pic.twitter.com/Di36szex6s — Paul Jawin (@PaulJawin) February 15, 2023

Нищо ново и при Угледар (Въгледар, Вухледар) – от там има геолокализирани видеокадри, които подскзват, че украинците са успели да отблъснат руснаците още повече на юг и югозапад от града. Отделно излизат видеа и на пленени руски войници от печално известната като вече два пъти разбита и буквално изличена 155-та бригада на руската морска пехота – след първото голямо поражение миналата година, тя беше обновена с новомобилизирани, но е явно, че това изобщо не е достатъчно да я превърне в успешна бойна единица.

GeoConfirmed UKR.



"Ukrainian troops passing by a destroyed Russian BMP-3 near Vuhledar, Donetsk Oblast."



47.770688, 37.236910



GeoLcoated by @Arvelleg1 https://t.co/FvZ6Qa5gfb — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) February 14, 2023

11 soldiers from the Russian 155th 'elite' Naval Brigade were captured near Vuhledar. The unit itselfs practically doesn't exist anymore. Most are either killed or captive. pic.twitter.com/X4TYakPZCv — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 15, 2023

(КАРТА) В Луганска област има известно затишие, но боевете се водят от много близка дистанция – от 30 до 50 метра. Най-горещо е при Кремена – в гористата местност на юг от града и на север от Диброва, която се намира на 5 километра от Кремена. Билохоривка, на 10 километра западно от Кремена, също се държи от украинците – важна за форсирането на река Северски Донец позиция, както и за преминаването на река Жребец.

