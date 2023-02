Оставете Бахмут, атакувайте, не може вечно да помагаме: Ще реагира ли Украйна на призива на САЩ?

Не можем да ви даваме всякаква помощ постоянно и завинаги. Такъв сигнал беше изпратен от САЩ към Украйна, макар и през американска медия.

Официално, американският министър на отбраната Лойд Остин говори след срещата във формат "Рамщайн" вчера (14 февруари), която беше чакана с огромен интерес и заради темата "Изтребители за Украйна". Остин беше категоричен, че 54 държави, обединени от НАТО, ще подкрепят Украйна в дългосрочен план във войната ѝ с Русия.

В дневния си доклад за войната в Украйна обаче американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща специално внимание на материал в The Washington Post. Материалът акцентира върху военната помощ за Украйна и служители от администрацията на американския президент Джо Байдън, които не говорят официално, но казват, че е необходимо Украйна да организира пролетна контраофанзива, а не да хвърля постоянно ресурси в защитата на Бахмут, макар градът да се превърна в символ на украинската съпротива. Според тези оценки, Киев не може хем да удържи Бахмут, хем да организира успешно следващата си контраофанзива.

Администрацията на президента ще иска толкова финансиране, колкото вярва, че трябва на Украйна във войната ѝ срещу Русия, но няма гаранции, че Конгресът ще одобрява всяко искане.

Day or night, wherever you are.



The 93rd mechanized will find you 🔍 pic.twitter.com/xlAuQ9HoNv — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 14, 2023

От ISW обаче правят оценка, че защитата на Бахмут всъщност е позволила да се нанесат тежки загуби в жива сила на ЧВК Вагнер и на елитни руски части, защото в момента руската тактика на бойното поле е да се пробива с числено превъзходство, независимо от жертвите, което дава на украинците от защитени позиции възможност да избиват много от руската пехота с помощта на артилерията си, без те да дават жертви. Това е важно за бъдеща контраофанзива – тогава липсата на много убити войници с опит от руска страна ще окаже влияние, както стана в Харковска област през септември, 2022 година.

Soldiers of the 2nd battalion of the 3rd Assault brigade storm Russian positions near Bakhmut. pic.twitter.com/HZ90DZoDZD — Paul Jawin (@PaulJawin) February 14, 2023

Междувременно, CNN излезе с материал, базиран на твърдения на свидетели, че руското военно министерство е мобилизирало затворници с тежки присъди в битката за Соледар и ги е хвърлило в атака като щит, за да пази колкото може по-опитните си части. В репортажа бяха публикувани аудиозаписи от телефонни разговори. Това подсказва, че руското военно министерство иска контрол и върху този аспект от войната, а не да го оставя на ЧВК Вагнер, която и без това се държи като "държава в държавата" чрез собственика ѝ Евгений Пригожин. Ако Пригожин бъде оставен свободно да продължава да набира осъдени престъпници, в бъдеще това може да се окаже сериозен проблем при вътрешни противоречия за властта в Русия: ВИДЕО: Сваленият самолет на Пригожин след обстрела. КАДРИ от битката за Соледар

Развитието на военните действия в Украйна

The Kurt unit, together with the mortars of the 28th brigade, liquidated a group of Russian soldiers in the Bakhmut direction. pic.twitter.com/zl1N5yv9fm — Paul Jawin (@PaulJawin) February 14, 2023

(КАРТА) В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия е посочено, че украинците са удържали победа на позициите при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) и Федоривка (15 километра североизточно от Бахмут). Фронтът от юг-югозапад е стабилизиран, но на север боевете за Парасковивка са особено жестоки, като и популярният руски телеграм канал "Рибар" признава това и че няма пробив. Руснаците обаче усилват обстрела към Часов Яр, в опит да прекъснат магистрала Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут, но руснаците остават на поне 3 километра дистанция от пътя. От север също логистичната линия на украинците за Бахмут не е пробита.

При Угледар отново няма потвърдени руски атаки през изминалото денонощие, т.е. Над 48 часа руснаците не могат да организират нещо застрашително за защитата на града. Ситуацията що се отнася до Авдеевка си остава все същата, без руски успех в това направление.

📽️Soldiers of Ukrainian 72nd Mechanized Brigade destroyed Russian TOS-1 in the area of Vuhledar, #Donetsk Oblast.#UkraineRussiaWar️ pic.twitter.com/lXz8f5Or06 — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) February 14, 2023

В Луганска област боевете са най-вече при Кремена и на 10 километра южно от града, при Билохоривка. Там е ключовата позиция за пресичане на река Северски Донец. Няма някакви особени промени, както и що се отнася до направлението към Купянск, Харковска област, където обаче се увеличава руската активност.

ОЩЕ: Подигравки към Путин заради Угледар, Русия се опира на Иран и "Окото на Саурон" (ВИДЕО)