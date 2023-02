В снимки: 1000 унищожени руски танка в Украйна, 273 украински

ОЩЕ: Русия е загубила поне 8000 единици оборудване от началото на войната - вижте какви

Извън 1000 унищожени руски танка, още 544 са пленени от украинската армия. 65 са изоставени, 79 са повредени, гласи пълната статистика (СНИМКИ). Тя е уникална, защото има описание на всеки един танк, който е включен в данните, включително със снимка къде и какво е станало с него.

Общо броят на загубените от Русия военни превозни средства от началото на войната в Украйна е 9085. От тях 2768 са пленени от украинците.

Soldiers of the 128th TDF brigade destroyed this T-80B MBT. A group of three fighters came out with an RPG-7 grenade launcher, and in a moment the cap of the Russian T-80B flew off. https://t.co/NG0DlrDcxz https://t.co/KUVf6uGbvK pic.twitter.com/llel0XZ31b

The last seconds of a Russian tank. The tank went to fire on the positions of the 128th TDF brigade, but he himself became the target of mortars, tanks, and, finally, the masters of St. Javelina joined. pic.twitter.com/gBoqbEMPt4