Ролята на Бахмут в украинската военна стратегия: Да обезкърви руснаците (ВИДЕО)

При Бахмут унищожаваме най-добрите боеспособните руски части. Само там загиват по поне 50 руски войници на ден, това е динамика, която не се променя, посочва Черевати.

"Всичко това принуди врага да се мобилизира - за да обнови силите си, включи престъпната организация ЧВК "Вагнер", която след загубата на по-голямата част от професионалните си наемници започна да взема затворници в своите редици. Това беше с единствената цел поддържане на постоянен градус на напрежение и използване на живата сила като двигател за поддържане на високата динамика на бойните действия", категоричен е Черевати пред РБК.

Полковникът обаче уточни - това е изтощително и за защитниците, защото руснаците вече действат в по-малки щурмови групи, съответно вниманието на украинците трябва да е още по-голямо, да има постоянно наблюдение, за да се прихващат по-рано тези групи нападатели. "Агресорът, използвайки метеорологичните условия, терена и факта, че се стъмва рано, се опитва да се приближи на малки групи и да наложи близък бой", уточни военният.

Every night, despite the losses, the Wagner PMC tries to attack in small groups. Night work of the 93rd brigade in the area of ​​the Bakhmut forest and the outskirts of Bakhmut. pic.twitter.com/s79JmCfDei