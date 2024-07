"Теории на победата" на Путин и Зеленски: Къде е Западът в уравнението? (ВИДЕО)

Теорията за победа на руския диктатор Владимир Путин, според която Русия ще може да напредва в Украйна до безкрайност, ще го стимулира да удължава войната и ще затвърди ангажимента му да унищожи украинската държавност. Такава оценка прави в днешния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Експертите посочват, че западът трябва да побърза да предостави на Украйна необходимата подкрепа за провеждане на контранастъпателни операции, за да обезсили теорията на Путин и да избегне удължаването на войната повече, отколкото е необходимо, за да се осигури мир, приемлив за Киев и неговите партньори.

Издирваният от Международния наказателен съд за отвличане на украински деца Владимир Путин формулира теория за победата, според която руснаците ще пречат на украинските сили да провеждат контраофанзиви и така целят да спечелят война на изтощение. Понастоящем руското военно командване дава приоритет на последователните настъпателни операции, които постигат постепенни тактически успехи, пред провеждането на мащабно настъпление, целящо постигането на оперативно значими успехи чрез бързи маневри. Путин явно приема, че на руските сили може да им се наложи да преследват отделни оперативно значими цели в продължение на много месеци, ако не и години. Наскоро той поиска от Украйна да отстъпи всички окупирани области - Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска, както и частите от тези четири области, които Украйна контролира в момента.

Продължителната война е в полза на сметките на Путин, тъй като той вероятно смята, че Русия ще може да задържи всяка територия, която заеме, и че колкото по-дълго продължава войната, толкова по-вероятно е руските сили да постигнат заявените от него териториални цели. Путин и Кремъл умишлено не поставят никакви граници на целите си за завладяване на Украйна и многократно са смятали, че областите извън Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска област са част от Русия. Продължителната война вероятно ще стимулира Путин изрично да постави нови териториални цели, докато преценява, че украинските сили не могат нито да спрат напредъка му, нито да проведат значими контрадействия, анализира ISW.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Philadelphia Inquirer, публикувано на 30 юни, че се опасява, че Западът се страхува да настоява за пълна украинска победа. Според него западните съюзници на Киев се притесняват за стабилността на Русия и този страх е позволил на Путин да продължи да завзема колкото се може повече украинска територия.

