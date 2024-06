30 свалени самолета за 6 месеца: Украйна се хвали с удари, Русия гаси пожари (СНИМКИ)

На 21 юни украинските военноморски сили и Службата за сигурност на Украйна съобщиха, че са нанесли удар по 726-ия руски център за противовъздушна отбрана на летище Ейск. Тази база е една от поне петте, от които Русия е нанасяла удари с безпилотни летателни апарати в Украйна. Съобщава се, че при удара са унищожени около 120 дрона от различни типове и са ранени 9 руски военнослужещи: Руско признание: Украйна унищожи над 100 дрона в Ейск.

Освен това на 25 юни в близост до нос Чауда в окупирания Крим избухна пожар. Мястото, откъдето Русия изстрелва безпилотни летателни апарати "Шахед", се разгоря: Пожар изпепелява района на руски полигон, откъдето се изстрелват дронове "Шахед" (СНИМКИ).

Според разузнаването на Обединеното кралство - в краткосрочен план тези обстрели ще доведат до известно нарушаване на способността на Русия да използва дронове за нанасяне на удари по цели дълбоко в Украйна. "Съществува реалистична възможност Русия да разпръсне операциите си с дронове в по-малко уязвими бази и следователно въздействието вероятно ще бъде временно. Вероятно е Украйна да се възползва от неотдавнашните си успехи и да продължи кампанията си за противодействие на дронове в ущърб на Русия", гласи оценката.

Анализаторът на германския таблоид Bild Юлиан Рьопке обаче коментира анализа така:

Mildly delusional …



➡️Russia still owns 90% of its Air Force capacity.



➡️The number of daily plane-dropped glide bombs is as high as never before.



➡️Russian surveillance drones move freely, up to 100 km beyond the front, coordinating ballistic missile attacks in real time. https://t.co/bS8usGUEkm