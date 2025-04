"Той плени сърцата ни": Светът скърби за папа Франциск

Светът скърби след тъжната вест за кончината за главата на Римокатолическата църква. На втория ден от Възкресение Христово от Ватикана съобщиха, че папа Франциск е починал.

Първа съболезнования изрази председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

„Европа скърби за кончината на Негово светейшество папа Франциск. Неговата заразителна усмивка плени сърцата на милиони хора по целия свят. „Папата на народа“ ще бъде запомнен с любовта си към живота, надеждата за мир, състраданието към равенството и социалната справедливост. Нека почива в мир“, написа Мецола.

May he rest in peace 🇪🇺🇻🇦 pic.twitter.com/LsqYREynVP — Roberta Metsola (@EP_President) April 21, 2025

Съболезнованията си изрази и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

„Днес светът скърби за кончината на папа Франциск. Той вдъхнови милиони, далеч отвъд Католическата църква, със своето смирение и толкова чиста любов към онеправданите. Мислите ми са с всички, които чувстват тази дълбока загуба. Нека намерят утеха в идеята, че наследството на папа Франциск ще продължи да ни води към един по-справедлив, мирен и състрадателен свят“, написа тя.

May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2025

Премиерът на Нидерландия също изрази съболезнования за голямата загуба. Министър-председателят Дик Схоф написа в профила си в X:

„Папа Франциск във всяко отношение беше човек от народа. Глобалната католическа общност се сбогува с лидер, който разпозна горещите проблеми на нашето време и привлече вниманието към тях. Със своя трезв начин на живот, дела на служба и състрадание, папа Франциск беше модел за подражание за мнозина“.

„От Буенос Айрес до Рим папа Франциск искаше Църквата да донесе радост и надежда на най-бедните, да обедини хората един с друг и с природата. Нека тази надежда да възкръсва непрестанно отвъд него. Със съпругата ми изпращаме мислите си на всички католици и на скърбящия свят“, заяви френският президент Еманюел Макрон.

Присъединявам се към милионите по света, които скърбят за смъртта на Светия Отец, написа в същата мрежа председателят на Европейския съвет Антонио Коща. „Папа Франциск беше дълбоко състрадателен към всекидневните трудности на отделния човек и на всички ни. В едно от последните си послания той предложи три стъпки към трайна промяна - опростяване на международните дългове, премахване на смъртното наказание, използването на средствата за въоръжение за слагане край на глада. Нека идеите му продължат да ни восят към бъдеще с надежда“, добавя Коща.

Реакциите в България

Президентът на България Румен Радев изрази своите съболезнования в Х.

„Негово Светейшество папа Франциск посвети службата си на мира, разбирателството и единството между народите. Той защитаваше хуманността, правото на живот и справедливостта във време на големи изпитания за човечеството. Сърдечни съболезнования на Светия престол и на всички католици в България и по света“, допълни държавният глава.

His Holiness Pope Francis devoted his service to the peace, understanding and unity among peoples. He defended humanity, the right to life and justice in a time of great trials for humanity. Heartfelt condolences to the Holy See and all Catholics in Bulgaria and in the world. pic.twitter.com/8pzKlXvaMc — President.bg (@PresidentOfBg) April 21, 2025

От Министерския съвет излязоха със своя позиция във Facebook. Премиерът Росен Желязков сподели, че е дълбоко натъжен от кончината на Негово Светейшество.

„Той беше истински приятел на България и световен символ на мира, състраданието и единството. Неговото морално лидерство и отдаденост на диалога ще бъдат запомнени от поколенията. Моите сърдечни съболезнования на католическия свят“, написа в X той.

Публикувайки своя снимка с главата на Римокатолическата църква, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също изрази скръбта си.

„Бог да прости Папа Франциск! В епоха на конфликти и разделение, той беше глас на доброта, състрадание и разум“, написа във Facebook той.

Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски също изрази съболезнования.

„Светът загуби Папата на хората! С дълбоко прискърбие научихме за кончината на главата на Римокатолическата църква папа Франциск, наричан Папата на хората. В най-светлите дни за християнството ни напусна един обединител, духовник с изключително чувство за справедливост, човек на диалога, показващ любовта си към хората независимо от техните различия, отстояващ мира в света. На втория ден от Христово Възкресение нека се помолим светъл да е пътят на папа Франциск към вечността“, пише в прессъобщение на партията.

Представител на българската православна църква в Рим: Папата отдаде живота си на борбата за мир„Бог да прости папа Франциск. Няма да забравя неговите думи по време на нашата среща: „Корупцията е болест, която разяжда тъканта на обществото“. Той ми заръча да продължавам да се боря. ​„Не води всички битки едновременно: трудно ще победиш корумпираните в България и външните сили, които искат да ти попречат. Води тези битки една по една. Прекарвай повече време между хората по пазарите, те ще ти дадат сила“. Това бяха думите от папа Франциск към мен като премиер през 2022. Светла му памет“, написа съпредседателят на „Продължаваме Промяната-Демократична България“ Кирил Петков.

