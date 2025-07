Тормозен руски курсант завързал въжетата на парашута на командира си и го убил при скок

Руски курсант е убил своя командир - ветеран от т.нар. специална военна операция, както режимът на диктатора Владимир Путин нарича агресивната си война в Украйна. Това се е случило в елитна руска академия за десантчици - Рязанската академия на въздушнодесантните войски. Убийството е инсценирано така, че да изглежда като инцидент по време на тренировъчен скок, твърди беларуската опозиционна телевизия NEXTA, която разказва за скандала.

Жертвата - 24-годишният сержант Иван Селин, който е отличен от режима като "герой" на "спецоперацията", е загинал по време на скок с парашут от самолет Ан-2. Основното и резервното му парашутно въже са били умишлено завързани едно за друго, което е направило невъзможно разгръщането им.

