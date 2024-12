Трети руски танкер бедства в Черно море, извънредно положение в Русия заради разлива

След двата руски петролни танкера, които бедстваха в Черно море в неделя, 15 декември, и единият от които потъна, а вторият бе извлечен разбит на сушата, трети руски танкер е изпратил сигнал за бедствие днес. Според съобщенията на руски медии, включително на контролираната от Кремъл агенция ТАСС, която се позовава на източници от руските оперативни служби, това отново е станало в акваторията на Черно море, този път близо до бреговете на Кавказ.

Засега съобщенията гласят, че не е нарушена херметичността на корпуса на танкера, поискал помощ (става въпрос за танкера "Волгонефт-109"), информират от руската морска спасителна служба. Руските власти твърдят също, че няма изтичане на петролни продукти в морето.

Интересно обаче е друго съобщение - на телеграм канала "Кримски вятър", което обръща внимание, че противно на твърденията на руските източници, бедстващият танкер се намира в Азовско море и не е влизал в Черно. "Вчера танкерът "Волгонефт-109" се намираше в Азовско море на входа на Керченския проток, на няколко километра от брега срещу село Приазовски, съобщава групата за мониторинг на "Кримски вятър". Руските медии единодушно пишат, че корабът е "подал сигнал за бедствие в Черно море", но танкерът все още не е влязъл в него, чакал е разтоварване на пристанище "Кавказ", което е в Керченския пролив", пише телеграм каналът.

Междувременно в руския черноморски град Анапа е въведено извънредно положение заради замърсяване на крайбрежието с изтеклите от двата танкера в неделя нефтени продукти - общо над 4 000 тона. Танкерите претърпяха крушение в Керченския пролив, а петролното петно се е разпространило до 35 км от брега, информира местният блогър Юрий Озаровски. Петролните продукти бяха изхвърлени на брега на Черно море, а видеа в социалните мрежи вече показват бедстващи морски обитатели и птици. Над 270 души се опитват да ликвидират последствията от аварията, сочат съобщенията.

Anapa may have to forget about being called a "resort city" for a long time.



The storm is bringing more and more petroleum products to Anapa's beaches from tankers that sank in the Kerch Strait. The oil slick has already contaminated up to 35 km of coastline. Currently, the oil… pic.twitter.com/WUh5BNyieY